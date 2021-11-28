41-летний создатель бренда Off-White Вирджил Абло умер от агрессивной формы рака

Стало известно о смерти известного дизайнера, основателя Off-White и креативного директора мужской линии Louis Vuitton Вирджила Абло.

Ему был 41 год. Сообщение о кончине Вирджила Абло разместила его семья в официальном аккаунте покойного дизайнера в Instagram.

«Мы опустошены, сообщая о кончине нашего любимого Вирджила Абло, беззаветно преданного отца, мужа, сына, брата и друга. У него остались любящая жена Шеннон Абло, его дети Лоу Абло и Грей Абло, его сестра Эдвина Абло, его родители, урожденные и Юнис Абло, и многочисленные дорогие друзья и коллеги», — говорится в публикации.

Более двух лет Вирджил Абло боролся с агрессивной формой рака — сердечной ангиосаркомой. Он скрывал свой диагноз от общественности и до последнего времени е переставал работать.

«Несмотря на тяжелую болезнь, его бесконечное любопытство и оптимизм никогда не ослабевали. Вирджил был движим преданностью своему ремеслу и своей миссии открывать двери для других и создавать пути для большего равенства в искусстве и дизайне. Он часто говорил: «Все, что я делаю, я делаю для 17-летней версии самого себя», глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения», — написали родные покойного Вирджила Абло.

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