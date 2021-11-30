«Не могу поверить, что пишу это»: Ким Кардашьян трогательно попрощалась с Вирджилом Абло

Всемирно известная модель и телезвезда Ким Кардашьян почтила память дизайнера Вирджила Абло, который умер от рака в 41 год. Печальная новость потрясла мир моды 28 ноября.

Основатель бренда Off-White и художественный руководитель направления мужской одежды Louis Vuitton был близким другом и партнером бывшего мужа Ким – рэпера Канье Уэста. Также он был очень близок со звездной семьей Кардашьян-Дженнер.

«Бог не ошибается. Я знаю это, но все же не могу не спросить, почему. Почему Вирджил?! Почему он и так скоро? — пишет Ким в Instagram. — Мне трудно понять, почему так рано забрали так много чистых душ». «Вирджил, ты всегда был таким нежным, добрым и спокойным. Ты каким-то образом находил время для всех. Мы часто говорили о твоей суперсиле спокойствия. Ты всегда отдавал так много себя миру, потому что хотел, чтобы он был крутым. Это сложно принять. Я даже не могу поверить, что пишу это… Мы будем скучать по тебе, Вирджил, и любить тебя очень сильно».

Кардашьян также адресовала слова поддержки жене покойного Шеннон за то, что она любила своего мужа и «делилась им» с остальным миром. Напомним, у известного модельера остались супруга и двое детей.

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