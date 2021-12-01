«Скинул наушники и сломал дверь»: Харламов рассказал о неадекватном поведении Андреасяна

Как отметил шоумен, режиссер странно повел себя во время эфира на радио.

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Ошуительного хоу» рассказал о неадекватном поведении режиссера Сарика Андреасяна.

«Сарик Андреасян снял фильм «Чикатило». И вот он приходит на радио. Его спрашивают: «Зачем вы такое сняли?» Он говорит: «Ну вот есть семьи. У них произошла трагедия». У них в итоге пошел разговор не туда. Позвонила на радио женщина. Она заявила, что хватит такое снимать. И сказала, что Андреасяну надо езжать обратно в Армению», — заметил Харламов.

Как отметил Харламов, после этого Андреасян сказал, что надо бороться с шовинизмом. Добавил, что он художник и имеет право такое снимать.

«Ведущая отключила эту женщину. И сказала: «У нас в гостях был известный режиссер Сарик Андребасян». Он скинул с себя наушники и сломал им дверь. Ну прям сильно ударил ногой в дверь». Гарик Харламов

Напомним, что Сарик Андреасян – известный российский режиссер, сценарист и продюсер. Не так давно у него был конфликт с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

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