Старший выше мамы: Климова в кожаной юбке-колоколе на пуговицах вышла в свет с сыновьями от Петренко

Екатерина Климова впервые за долгое время появилась в свете в сопровождении сыновей-подростков от второго мужа Игоря Петренко Корнея и Матвея. Звездное семейство решило посетить премьеру фильма «Летчик».

Матвею недавно исполнилось 15 лет, Корней на два года его младше. Парни заметно подросли, особенно старший. Он уже успел перерасти маму.

Звездная семья постаралась одеться в одном стиле, облачившись в одежды в черно-серых тонах. Екатерина Климова в очередной доказала, что в свои 43 года способна выдержать вполне девичьи наряды. Актриса примерила короткую юбку-колокол из кожи на пуговицах и облегающий бадлон.

Напомним, до брака с Игорем Петренко Екатерина Климова была замужем за ювелиром Ильей Хорошиловым, от которого у нее дочь-студентка МГУ Елизавета, третьем мужем звезды сериала «Бедная Настя» был Гела Месхи. От него у знаменитости осталась дочка Белла, ей 6 лет. В настоящий момент актриса не замужем.

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