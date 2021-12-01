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Старший выше мамы: Климова в кожаной юбке-колоколе на пуговицах вышла в свет с сыновьями от Петренко

Матвею недавно исполнилось 15 лет.

Старший выше мамы: Климова в кожаной юбке-колоколе на пуговицах вышла в свет с сыновьями от Петренко
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова впервые за долгое время появилась в свете в сопровождении сыновей-подростков от второго мужа Игоря Петренко Корнея и Матвея. Звездное семейство решило посетить премьеру фильма «Летчик».

Матвею недавно исполнилось 15 лет, Корней на два года его младше. Парни заметно подросли, особенно старший. Он уже успел перерасти маму.

Екатерина Климова с сыновьями. Фото: instagram.com/klimovagram/

Звездная семья постаралась одеться в одном стиле, облачившись в одежды в черно-серых тонах. Екатерина Климова в очередной доказала, что в свои 43 года способна выдержать вполне девичьи наряды. Актриса примерила короткую юбку-колокол из кожи на пуговицах и облегающий бадлон.

Напомним, до брака с Игорем Петренко Екатерина Климова была замужем за ювелиром Ильей Хорошиловым, от которого у нее дочь-студентка МГУ Елизавета, третьем мужем звезды сериала «Бедная Настя» был Гела Месхи. От него у знаменитости осталась дочка Белла, ей 6 лет. В настоящий момент актриса не замужем.

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