«Маша — копия бабушка»: Кудрявцева поделилась снимком своей миловидной родительницы-блондинки

50-летняя Лера Кудрявцева показала снимок своей родительницы Александры Ивановны в личном блоге на День матери.

Ведущая запечатлела родственницу за чашечкой чая. Многие фолловеры сошлись во мнении, что Лера с мамой очень похожи. Также немало комментаторов вспомнили про маленькую дочь Машу знаменитой блондинки.

К слову, одна общая черта действительно есть у всех трех родственниц – и Лера, и Александра Ивановна и Машенька имеют светлые волосы.

«Маша – копия бабушки», «Маша чем-то похожа на вашу мамочку», «Долгих и счастливых лет вашей маме, а Машенька похожа на бабулю», — можно увидеть в обсуждении фото мамы Леры Кудрявцевой в Instagram.

Впрочем, не обошлось и без альтернативных мнений: «Нет, Машенька — копия папочка!»

К слову, сама Лера Кудрявцева написала в комментариях, что тоже считает свою дочь и маму очень похожими.

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