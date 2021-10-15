Сарик Андреасян снимет кино о пилоте, посадившем самолет в кукурузном поле

Российский режиссер Сарик Андреасян («Что творят мужчины!», «Защитники», «Непрощенный») собрался снимать кино о герое России Дамире Юсупове — том самом пилоте, который в августе 2019 года во время аварийной ситуации посадил самолет в кукурузном поле, сохранив жизни пассажиров.

14 октября знаменитый кинодел выложил в Instagram совместную фотографию с героем и сообщил, что съемки начнутся летом 2022 года — когда созреет кукуруза.

«Уверен, что мы сделаем духоподъемный фильм, в котором найдется место любви, добру, жизни и надежде, — пишет Андреасян. — Пожелайте нам удачи!»

Подписчики режиссера в комментариях с радостью приняли эту новость. Среди них звезды российского кино Оскар Кучера, Елена Валюшкина, Янина Студилина и другие.

Напомним, 15 августа 2019 года самолет Airbus A321-211 «Уральских авиалиний», выполняя рейс «Москва — Симферополь», после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, и у него отказали оба двигателя. Экипаж сумел благополучно посадить самолет на кукурузном поле и не допустить жертв. В ЧП пострадали 74 человека, но ни один не погиб.

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