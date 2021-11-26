Подчеркнула хрупкость: Екатерина Климова предстала в джемпере в широкую полоску, которая обычно полнит

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова — настоящий феномен.

Каким-то чудесным способом так складывается, что актрисе идет практически любой наряд или образ, который она примеряет.

Причем, эффектно и очаровательно Екатерина Климова выглядит и у себя дома, и выходя в свет.

На этот раз звезда вновь доказала, что хороша в любом наряде. В кадрах, которые Екатерина Климова разместила в сторис микроблога, она предстала в черном удлиненном джемпере в широкую светлую полоску.

«Перчинки» и жесткости женственному образу Екатерины Климовой добавили пуговицы, расположенные на плечиках джемпера.

Удивительно, но принт в широкую полоску, который опасен тем, что может придать объема там, где его нет, визуально не увеличил Екатерину Климову. Напротив, он подчеркнул, насколько она хрупка.

Напомним, Екатерина Климова — мама четверых детей. У нее два сына и две дочери. Своих наследников звезда родила в трех браках.

На днях старшему сыну Екатерины Климовой Матвею Петренко исполнилось пятнадцать лет. В честь этого события актриса воссоединилась с отцом подростка, актером Игорем Петренко, с которым развелась в 2014-м году.

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