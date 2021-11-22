Очаровательна даже дома: Климова в нюдовом платье-рубашке поделилась семейными кадрами с детьми

Накануне Екатерина Климова отметила день рождения сына Матвея, которому исполнилось 15 лет.

По семейной традиции утро именинника началось с сюрприза. Когда наследник актрисы спустился со второго этажа в холл дома, его там встретила мама с тортом с зажженными свечами и многочисленные родственники.

Екатерина Климова поделилась этими милыми семейными кадрами в социальных сетях. На видео она предстает в окружении близких без укладки, макияжа, в обычных шлепанцах и нюдовом платье-халате выше колен. Но даже в таком уютном виде она выглядела очаровательной, хрупкой и женственно-милой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.