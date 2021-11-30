В стиле спорт-шик: Брежнева в атласном костюме оверсайз и кроссовках предстала на публике

Певица решила отправится на прямой эфир. В студии она отметилась в элегантном повседневном образе.

Вера Брежнева в этом году отметила 39-летие. Она не скрывает, что порой ей приходится совершать несколько перелетов в день. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» стала очень популярна.

Многие восхищаются не только ее голосом, но и тем, как выглядит артистка. Она в свои 39 лет продолжает следит за фигурой. Более того, звезда любит выглядеть женственно. В ее гардеробе множество платьев.

Не так давно Вера посетила шоу «Вечерний Ургант». Там она представила новую версию песни «Не надо». Певица тогда подчеркнула фигуру мерцающими брюками. А вот теперь артистка посетила съемки прямого эфира для одного из сайтов.

Она предстала на публике в атласном костюме с прямыми брюками. Образ дополнили белые кроссовки, создав образ в стиле спорт-шик. Брежнева распустила волосы и сделала нежный макияж.

После эфира артистка запечатлелась с гостями. Она накинула свитер в полоску на плечи. Вера восхитила не только гостей, но и поклонников. Многие осыпали ее комплиментами.

«Как всегда, совершенство», «Ну, у вас изумительные наряды», «Вы всегда такая красивая», «Врожденная красота», «Сложно представить, чтобы у вас был безвкусный образ», «Всегда такая хорошенькая», «Просто красоточка», «Костюм вам идет», «Даже непривычно, когда вы не в платье и без каблуков», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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