«Это основа женского гардероба»: Хромченко представила дико популярные в сезоне брючные костюмы

Фасон и крой сейчас имеют большое разнообразие, так же как и цвет.

Наступивший сезон осень-зима – 21/22 диктует модницам по-новому взглянуть на свой гардероб. Но по-прежнему актуальным остается вопрос базы. И уже несколько сезонов его основу составляет брючный костюм.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора напомнила об этом, а также представила актуальные модели брючных костюмов, которые дико популярны этой зимой.

«Сегодня брючный костюм – это основа женского гардероба. Мы видим здесь самые основные цвета, и формы и силуэты, и какие-то приемы оформления и кроя, которые характерны для всех элементов женской одежды, но тем не менее, концентрированно они выглядят в самом полезном и утилитарном предмете женского гардероба, а именно – в тотальном брючном костюме», — подчеркнула стилист.

Особенно модными в сезоне являются костюмы из экокожи. Экстравагантности образу придадут брюки с глубокими разрезами на стрелках. А расширенные книзу брюки – это оммаж 1970-м, которые сейчас возвращаются на подиумы.

Хромченко напомнила, что приобретение монолитного комплекта — это еще и инвестиция. Его можно носить как вместе, так и сочетать с другими верхами и низами – получится масса новых образов. Самым универсальным по-прежнему остается комплект черного цвета.

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