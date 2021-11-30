«А имена сказать?»: Ольга Бузова набросилась на Андрея Черкасова из-за обвинений в алкоголизме

Ольга Бузова вновь конфликтует с бывшим коллегой. На этот раз поводом стало скандальное видео с участием Димы Билана.

На днях в российском шоу-бизнесе грянул новый скандал. По соцсети разлетелось видео с участием Дмитрия Билана, вышедшего к публике в нетрезвом состоянии.

Звездное сообщество разделилось на два лагеря: одни обвинили Диму Билана в неподобающем отношении к поклонникам, другие — поддержали и оправдали поведение артиста.

Ко вторым примкнули и две бывшие ведущие «Дома-2» Ксения Собчак и Ольга Бузова. Действующий же ведущий реалити-шоу Андрей Черкасов осудил и Билана, и Собчак с Бузовой.

«Это уже не первый раз, когда Билан позволяет себе такое. Нужно знать меру. Это неуважение к публике. Если тебе плохо, напейся после концерта, но уважай свою публику. И хочу сказать про его друзей, с которыми и врагов не надо. Две телеведущие, получившие известность, кстати, благодаря нашему проекту, его оправдывают. Что первая, что вторая замечены в аналогичных историях. Снимаются и снимались в состоянии опьянения. Короче, видят своего. Билана надо спасать и лечить, а не оправдывать», — высказался Андрей Черкасов.

Ксения Собчак оставила этот выпад в свой адрес без внимания. А вот Ольга Бузова дала понять, что уязвлена. Она очень грубо ответила Андрею Черкасову на обвинение.

«А имена зассал сказать? Военный, ну-ну», — написала звезда под одним из постов, где обсуждают историю с Димой Биланом.

Стоит напомнить, что это не первая ссора двух телеведущих. Ранее Черкасов обвинил Бузову в двуличности и прекратил общение с ней.

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