Андрей Черкаксов назвал возможную причину обиды Ольги Бузовой на ведущих «Дома-2»

Черкасов в разговоре с Teleprogramma.pro прокомментировал дискуссию между Бузовой и Владом Кадони, а также предположил, почему Ольга могла отписаться от коллег по реалити-шоу.

В прессе уже несколько дней обсуждают новость, что Ольга Бузова отписалась от всех ведущих реалити-шоу «Дом-2». Первым на это отреагировал Влад Кадони, назвавший Ольгу лицемерной. Ответ инстадивы не заставил себя долго ждать. Она заявила, что Кадони просто решил пропиариться за ее счет.

«Теперь так измеряется лицемерие? Для меня лицемерие — когда я лишь на секунду отвернулась, а вы всей «группировкой» ножи мне в спину воткнули», — написала в своем Инстаграме Ольга.

Влад Кадони продолжил Интернет-дискуссию, написав, что просто высказал свое мнение.

«По поводу ножей… сама Оля понимает, что тот пост, который я написал, — это не нож в спину, это даже не царапинка. Если бы я хотел, то что-то серьезное воткнул!» — написал Влад у себя в Инстаграме.

О каких ножах идет речь? На что обиделась Ольга? С этими и другими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к ведущему реалити-шоу Андрею Черкасову.

— Андрей, как вы отреагировали на новость, что Ольга отписалась от всех ведущих «Дома-2», в том числе и от вас?

— Я от Ольги Бузовой отписался еще в мае, поэтому меня эта новость не тронула. Потому что я не из той категории людей, которых подобное известие может обидеть и зацепить. Для меня вообще не имеет значения, кто на кого подписан. У меня есть много друзей, на которых я не подписан и наоборот. Я не измеряю отношения между людьми категорией «подписка – не подписка». Это все несерьезно.

Я сам отписался от Бузовой, потому что мне стало неинтересно следить за ее контентом. Он у нее абсолютно бабский и мало меня занимает. Но я надеюсь, что эта история остановится.

В ней участвуют и Влад, и Ольга, и шеф-редактор шоу «Бородина против Бузовой» Татьяна Светлова.

— И как вы относитесь к таким дискуссиям?

— Я не хотел бы, чтобы люди, работавшие вместе, начали бы выяснять отношения в Интернете на забаву публике. Потому что публика только этого и ждет и кайфует от таких новостей. Я призываю оставаться не только людьми, но и профессионалами. И если кому-то что-то не нравится, то сказать об этом при встрече.

О каких-то моментах я сам готов сказать Ольге в лицо. Но зачем кричать о них на весь мир?

— А вы знаете, о каких ножах в спину пишет Ольга Бузова?

— Это абсолютный бред. Все друг на друга посмотрели и улыбнулись. Выдвигалось предположение, что якобы мы должны были предупредить ее о том, что Даву взяли ведущим. Я сам об этом узнал из соцсетей вместе со всеми. Поэтому я не понимаю, про какой нож говорит Ольга Бузова. Неужели она думает, что я мог прийти и сказать руководству: «Не берите Даву».

Здесь мне ближе мнение Влада Кадони, считающего, что у Ольги просто развита позиция: «Все плохие, а я хорошая». Я же не хочу выяснять, кто плохой, а кто – хороший. Но друзья, давайте останемся профессионалами и не будем устраивать разборки в Сети. А то получается, что мы пили из одного колодца и теперь дружненько будем туда плевать.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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