«Сложно быть машиной 24/7»: Ксения Собчак заступилась за Диму Билана

Накануне артист перебрал с алкоголем и вышел на сцену.

На днях Дима Билан отметился на частном концерте в Казахстане, где вышел на сцену в нетрезвом виде. Артиста заметно качало, он не смог сфокусировать взгляд. Хейтеры тут же обвинили певца в непрофессионализме. Однако Билан нашел в себе все объяснить в «Инстаграме».

Певец признался, что не спал трое суток и позволил себе выпить немного алкоголя. Однако не подрассчитал дозу. За Диму вступила Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она отметила, что Билан — профессионал.

«Можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит. Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7», — написала Собчак.

Напомним, накануне, будучи в нетрезвом состоянии, Билан отметил, что отказался от больших интервью для Ксении Собчак и Юрия Дудя.

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