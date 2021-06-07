Режиссер МХАТа о работе с Бузовой: «Ольга ничем не отличается от профессиональной актрисы»

Телеведущая Ольга Бузова сыграет певицу Беллу Шанталь в спектакле МХАТ им. Горького «Чудесный грузин», посвященном молодым годам Иосифа Джугашвили, когда он еще не был Сталиным. Премьера постановки состоится 11-12 июня. Об этом Ольга сообщила на своей странице в Инстаграм.

В спектакле также заняты Георгий Иобадзе, Максим Дахненко, Наби Ахмедов, Роман Титов, Амина Синагатуллина, Эльвира Цымбал, Артемий Оя и многие другие актеры.

В основу постановки легла одноименная пьеса драматурга Андрея Назарова, действие которой начинается в 1924 году на XIII съезде РКП(б), на котором Сталин был избран Генеральным секретарем. А перед важным событием Иосиф Джугашвили (настоящая фамилия Иосифа Сталина — прим. ред.) мысленно переносится в свою юность с ее морскими пейзажами, шумными грузинскими застольями, аутентичной музыкой барабанов, дудук, пандури и других национальных инструментов. Все эти радости старой патриархальной Грузии отойдут на задний план, когда Иосиф впервые почувствует в себе жажду власти над людьми…

Создатели постановки не дают оценок действиям будущего Вождя, а предлагают зрителям самим сделать выводы и понять, как романтичный молодой человек шагнул в бездну. Как гласит аннотация к постановке, это спектакль-провокация и спектакль-исследование о том, как никому неизвестный Иосиф Джугашвили стал «Отцом народов». И по словам худрука МХАТ им. Горького Эдуарда Боякова, провокация заключается в исследовании психотипа Сталина.

«Фигура Иосифа Джугашвили неоднозначна и очень обсуждаема в обществе. И делать о нем спектакль – это все равно что ходить по острию ножа. Так же, как и Ольга Бузова. Это тоже обсуждаемая героиня современного общества. И отношение к ней так же неоднозначно, как и к историческому персонажу Сталина. Конечно, речь здесь идет о разных ипостасях, слоях, направлениях», — поясняла режиссер спектакля «Чудесный грузин» Рената Сотириади.

В интервью Teleprogramma.pro Рената также рассказала о совместных репетициях с Ольгой Бузовой, отношении к хейтерам инстадивы и об аудитории постановки.

«Ольга Бузова играет шпионку»

— Рената, как Ольга появилась во МХАТе им. Горького?

— Руководство театра предложило найти медийную актрису. Мы многим предлагали эту роль, искали подходящую кандидатуру. Но имя Ольги Бузовой всегда находилось в нашем шорт-листе. И когда она проявила интерес, чтобы попробовать себя как драматическая актриса, мы были очень рады и согласились на это.

— Ольга Бузова играет певицу Беллу Шанталь. Это реальная историческая личность? И какую роль она сыграла в судьбе Иосифа Сталина?

— Пьеса основана на историческом материале, реальных фактах. Конкретно такого человека – певицы Беллы Шанталь – не было, мы его не нашли в источниках. Но в это время в 1902 году в Батуми, а затем в 1905 году в Тбилиси, где Сталин организовывал ограбление императорской казны, действительно существовал ряд исторических персонажей – женщин, которые были марксистками по своим убеждениям, и которые под масками светских грузинских дам, помогали марксистам. Дамы собирали информацию, в определенные моменты даже отдавали какие-то сигналы, пароли, распространяли листовки. А Белла Шанталь, как и Мата Хари, была информатором и шпионкой. Она работала на Иосифа Джугашвили и его марксистов.

«Ольга ничем не отличается от профессиональной актрисы»

— Не возникает ли сложностей при работе с Ольгой? Она ведь непрофессиональная актриса.

— Работать с Ольгой нормально. Она все слышит, она очень вменяемый человек, все понимает, выполняет поставленные задачи. Ольга – трудоголик, много трудится: повторяет все по несколько раз, чтобы запомнить мизансцены, рисунок роли, выучить музыкальные вступления. Мы много работаем над образом, изучаем исторические материалы. В этом отношении она ничем не отличается от профессиональной актрисы.

Другое дело, что возможно, ей не хватает опыта для драматической сцены. Но я думаю, что он набирается с практической работой. Ольга работала в антрепризах. А сейчас это профессиональный театр. А на сцене как артистка и певица она работала очень много, и что здесь можно сказать? Она артистка!

— Когда началась работа над спектаклем?

— Еще в марте. Мы собирали много материала. А Ольга приступила к репетициям в мае. Поскольку она человек занятой, то, конечно, существует определенный график. Но предпремьерные репетиции могут длиться с утра и до вечера. 7 июня у нас выдался выходной день. А уже дальше мы выходим на финишную прямую. Стараемся, справляемся.

— В прессе пишут, что Ольга будет петь в спектакле…

— Конечно, отдельные певческие номера мы не делаем. Но Ольга как певица подпевает, что-то напевает в некоторых сценах. Есть музыкальные вставки, но это не концерт. Она не концертирует, это драматическая роль.

— Эдуард Бояков в своем недавнем интервью отметил, что Ольга Бузова – сама по себе феномен. Вы поняли, в чем он заключается?

— У Ольги нет актерского, музыкального образования. Это актриса, певица, ангажированная многими телевизионными каналами, шоу-проектами. Это человек, который сделал себя сам. У нее больше 24 миллионов подписчиков в соцсетях. Понимаете, какая это известность и популярность. Это феномен современного мира, нашего времени. Так что здесь я абсолютно согласна с Эдуардом Владиславовичем.

«Давайте сначала посмотрим на Ольгу, а потом будем ее критиковать»

— После публикации об участии Ольги в спектакле «Чудесный грузин» в Интернете появилось много критики. Хейтеры пишут, что Бузова чуть ли не развалит театр. Как вы относитесь к подобным проявлениям негатива?

— Я работаю с артисткой. А мнение критиков меня не очень волнует. Критикуют – значит хорошо, уже заинтересовались спектаклем. Давайте сначала посмотрим, а уж потом будем критиковать. Зачем это делать заранее? Придите и посмотрите.

— Известно, что вы ученица легендарного режиссера Юрия Любимова (Режиссер ушел из жизни в 2014 году — прим. ред.). Как вы думаете, он теоретически мог бы пригласить Ольгу в свой спектакль?

— Юрий Петрович приглашал политика Сажи Умалатову на главную роль в свой спектакль «Медея». А в постановку «Живаго» он звал многих известных шоу-певиц на роль Лары. Это был 1992 год. Так что я уверена в том, что Юрий Петрович взял бы Ольгу в свой спектакль, даже не задумываясь.

— Не снизилось ли количество зрителей в театрах в связи с пандемией? И не является ли приглашение Ольги Бузовой способом привлечь дополнительную аудиторию?

— Вы знаете, я об этом не думаю. У нас есть пиар-отдел, который занимается данными вопросами. Но сейчас во МХАТе залы полные, насколько это позволяет эпидемиологическая обстановка. Однако 50 процентов зрителей приходят «железно», и на некоторые наши спектакли билетов просто не достать. Это факт.

— С одной стороны, спектакль рассказывает о молодых годах Сталина, а значит, должен заинтересовать зрителей постарше. С другой, в нем принимает участие Ольга Бузова, что найдет отклик в сердцах молодежи. Какой вы все-таки видите аудиторию свой постановки?

— Я бы хотела, чтобы аудитория была молодая, пусть приходят и представители среднего поколения. То есть, люди, которые были обделены тем историческим знанием, которым владеют пожилые. Это не значит, что я не жду зрителей категории «50 плюс». Наоборот, я очень хочу, чтобы они задали свои вопросы – и мне, и себе.

Но все же хотелось бы, чтобы пришла молодежь, потому что это театр. А хорошего и серьезного театра сейчас очень мало. Не документального, новаторского, актуального, а именно театра в самом высоком значении этого слова, как вида искусства. Я очень надеюсь, что зритель увидит его в нашем спектакле.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой состоится 11-12 июня во МХАТ им. Горького.

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