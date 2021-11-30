Молодая мама: Арзамасова в стеганом жилете-пуховике и грубых ботинках предстала за кулисами «Ледникового периода»

Актриса Лиза Арзамасова не пропускает ни один эфир шоу Первого канала, вдохновителем которого является ее муж Илья Авербух.

На Первом канале с успехом идет новый сезон популярного шоу «Ледниковый период».

Каждый вторник участники проекта выходят на лед, чтобы блеснуть своим мастерством, а в субботу удивить результатами поклонников, которые наблюдают за происходящим с телеэкранов.

Молодая мама Лиза Арзамасова, несмотря на наличие грудного сына Левушки, каждый вторник приходит на каток, чтобы присутствовать на записи программ.

Так она поддерживает своего мужа Илью Авербуха, который является одним из создателей «Ледникового периода».

Для визита на каток Лиза Арзамасова облачается в удобную спортивную одежду. На этот раз молодая мама предстала в наряде в темных тонах.

Лиза нарядилась в серый объемный свитер, поверх него надела жилет-пуховик и дополнила образ черными брюками и грубыми ботинками.

Актриса позировала со своим коллегой, актером Дмитрием Ермаком, и его сыном Елисеем.

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