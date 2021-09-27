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Объявлены участники нового сезона «Ледникового периода»

Шоу стартует на Первом канале 2 октября.

Объявлены участники нового сезона «Ледникового периода»
Вести проект будут Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото: Первый канал

В эфире Первого канала выходит новый сезон популярного шоу «Ледниковый период». Премьера состоится уже в ближайшую субботу, 2 октября, в 17.35.

Это программа, в которой профессиональные фигуристы ставят номера со звездами шоу-бизнеса. За каждый танец на льду участники получают две оценки по шестибалльной шкале: одну – за технику, вторую — за артистизм. Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество очков по итогам всех выпусков.

Вести проект будут те же ведущие, что и в прошлом году — Алексей Ягудин и Алина Загитова. А жюри во главе с Татьяной Тарасовой оценят профессионализм участников.

Участники проекта:

  1. Екатерина Боброва – Макар Запорожский
  2. Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев
  3. Татьяна Волосожар – Федор Федотов
  4. Оксана Домнина – Кирилл Зайцев
  5. Наталья Забияко – Никита Пресняков
  6. Дарья Мельникова – Максим Маринин
  7. Евгения Медведева – Даня Милохин
  8. Агата Муцениеце – Александр Энберт
  9. Аделина Сотникова – Давид Манукян
  10. Анна Старшенбаум – Роман Костомаров
  11. Янина Студилина – Виталий Новиков
  12. Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников
  13. Яна Хохлова – Гела Месхи
  14. Аглая Шиловская – Максим Шабалин

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«Ледниковый период»Агата МуцениецеАглая ШиловскаяАделина СотниковаАлексей ЯгудинАлина ЗагитоваАнна СтаршенбаумГела Месхи