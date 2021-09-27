Объявлены участники нового сезона «Ледникового периода»

В эфире Первого канала выходит новый сезон популярного шоу «Ледниковый период». Премьера состоится уже в ближайшую субботу, 2 октября, в 17.35.

Это программа, в которой профессиональные фигуристы ставят номера со звездами шоу-бизнеса. За каждый танец на льду участники получают две оценки по шестибалльной шкале: одну – за технику, вторую — за артистизм. Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество очков по итогам всех выпусков.

Вести проект будут те же ведущие, что и в прошлом году — Алексей Ягудин и Алина Загитова. А жюри во главе с Татьяной Тарасовой оценят профессионализм участников.

Участники проекта:

Екатерина Боброва – Макар Запорожский Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев Татьяна Волосожар – Федор Федотов Оксана Домнина – Кирилл Зайцев Наталья Забияко – Никита Пресняков Дарья Мельникова – Максим Маринин Евгения Медведева – Даня Милохин Агата Муцениеце – Александр Энберт Аделина Сотникова – Давид Манукян Анна Старшенбаум – Роман Костомаров Янина Студилина – Виталий Новиков Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников Яна Хохлова – Гела Месхи Аглая Шиловская – Максим Шабалин

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