Объявлены участники нового сезона «Ледникового периода»

В эфире Первого канала выходит новый сезон популярного шоу «Ледниковый период». Премьера состоится уже в ближайшую субботу, 2 октября, в 17.35.
Это программа, в которой профессиональные фигуристы ставят номера со звездами шоу-бизнеса. За каждый танец на льду участники получают две оценки по шестибалльной шкале: одну – за технику, вторую — за артистизм. Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество очков по итогам всех выпусков.
Вести проект будут те же ведущие, что и в прошлом году — Алексей Ягудин и Алина Загитова. А жюри во главе с Татьяной Тарасовой оценят профессионализм участников.
Участники проекта:
- Екатерина Боброва – Макар Запорожский
- Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев
- Татьяна Волосожар – Федор Федотов
- Оксана Домнина – Кирилл Зайцев
- Наталья Забияко – Никита Пресняков
- Дарья Мельникова – Максим Маринин
- Евгения Медведева – Даня Милохин
- Агата Муцениеце – Александр Энберт
- Аделина Сотникова – Давид Манукян
- Анна Старшенбаум – Роман Костомаров
- Янина Студилина – Виталий Новиков
- Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников
- Яна Хохлова – Гела Месхи
- Аглая Шиловская – Максим Шабалин
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