Пасынок Лизы Арзамасовой поделился редким снимком с родной мамой Ириной Лобачевой в День матери

Микроблоги звезд и обычных людей наполняются снимками, на которых они предстают с родительницами.
Мартин Авербух, старший сын фигуриста и создателя ледовых шоу Ильи Авербуха и пасынок Лизы Арзамасовой, решился опубликовать в сторис микроблога редкий кадр.
На нем он предстал со своей родной мамой, прославленной фигуристкой Ириной Лобачевой.
Кадр архивный. На нем Мартину Авербуху приблизительно десять лет.
«Мама, поздравляю тебя с Днем матери!» — написал он под фото.
Напомним, в браке с Ириной Лобачевой Илья Авербух прожил шестнадцать лет. Это был прекрасный спортивный и супружеский союз.
Но когда сыну пары Мартину Авербуху исполнилось три с половиной года, Илья Авербух объявил жене, что намерен развестись.
Некоторое время после развода родителей Мартин Авербух жил с мамой Ириной Лобачевой, но позже переехал жить к отцу.
Молодой человек очень дружен со своей молодой мачехой Лизой Арзамасовой и обожает маленького брата Левушку.
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