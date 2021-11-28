Пасынок Лизы Арзамасовой поделился редким снимком с родной мамой Ириной Лобачевой в День матери

Микроблоги звезд и обычных людей наполняются снимками, на которых они предстают с родительницами.

Мартин Авербух, старший сын фигуриста и создателя ледовых шоу Ильи Авербуха и пасынок Лизы Арзамасовой, решился опубликовать в сторис микроблога редкий кадр.

На нем он предстал со своей родной мамой, прославленной фигуристкой Ириной Лобачевой.

Кадр архивный. На нем Мартину Авербуху приблизительно десять лет.

«Мама, поздравляю тебя с Днем матери!» — написал он под фото.

Напомним, в браке с Ириной Лобачевой Илья Авербух прожил шестнадцать лет. Это был прекрасный спортивный и супружеский союз.

Но когда сыну пары Мартину Авербуху исполнилось три с половиной года, Илья Авербух объявил жене, что намерен развестись.

Некоторое время после развода родителей Мартин Авербух жил с мамой Ириной Лобачевой, но позже переехал жить к отцу.

Молодой человек очень дружен со своей молодой мачехой Лизой Арзамасовой и обожает маленького брата Левушку.

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