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«Голенькие сегодня!»: Пынзарь сексапильно позировала в хамаме, устроив фотосессию с подружкой

Дарья Пынзарь снялась на видео в откровенном купальнике, обнажающем грудь.

«Голенькие сегодня!»: Пынзарь сексапильно позировала в хамаме, устроив фотосессию с подружкой
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь устроила с подругой фотосессию в хамаме. Ведущая «Дома-2» при этом примерила очень сексапильный купальник с прорезями по бокам и не скрывающим ее полной груди и бедер.

Ткань купального костюма оказалась настолько тонкой, что выделила каждый рельеф ее тела. Видео с фотосессии Дарья Пынзарь выложила в Stories своего Instagram.

«Голенькие сегодня!» — объявила публике знаменитая блондинка.

Отметим, что в настоящий момент звезда находится в Москве, где снимается в телешоу «Дом-2». Однако большую часть времени она проводит в Турции, в Аланье, где Даша живет с мужем Сергеем Пынзарем и двумя сыновьями.

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