Белые локоны, красные губы и глубокое декольте: Пегова в сексуальном стиле Монро очаровала публику

Звезда в последнее время выглядит особенно привлекательно.

Ирина Пегова держит форму с момента своего участия в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Во время тренировок актриса заметно похудела и вместе с тем похорошела, расцвела, помолодела.

Ирине настолько понравилось это преображение, что она решила продолжить тренировки самостоятельно, в спортзале, не забывая про них даже в отпуске. Теперь знаменитость все чаще вызывает восторг у поклонников не только талантом актрисы, но и внешностью.

Ее последний пост в личном блоге произвел настоящий фурор среди почитателей. Российская знаменитость выложила в Instagram фото в сексуальном ретрообразе с крутыми кудрями, красной помадой на губах и платье глубокого синего цвета с роскошным декольте.

Многие фолловеры сравнили ее с Мерилин Монро, заметив, что Ирина Пегова в каком-то смысле даже привлекательнее ее.

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