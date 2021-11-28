Поправилась: Дарья Пынзарь честно показала свой настоящий вес

В последнее время ведущая «Дома-2» получает много критики со стороны поклонников из-за своего внешнего вида.

Дарья Пынзарь недавно пожаловалась в личном блоге, что никак не может угодить своим поклонникам. Они постоянно критикуют ее за внешность, и особенно людей волнует ее вес.

Вначале, когда она весила около 60 кг, ее осуждали за пышность форм, потом, когда она похудела и цифры на весах стали показывать 50 кг (при росте 162 см), ее тут же стали ругать за худобу.

В итоге блондинка пришла к выводу, что угодить всем она не может и заявила, что любит себя такой, какая она есть, а к злопыхателям давно привыкла.

Дарья Пынзарь не исключила, что к зиме поправится, ведь никаких особых диет она не соблюдает, а ее похудение случилось естественным образом.

Видимо, ведущая хорошо знает свой организм, в личном блоге она показала, какой теперь у нее вес, выложив видео с весами. Стрелка показала 50 кг 300 г.

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