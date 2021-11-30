«Посмотрите, какая сказка зимняя»: Максим Галкин и Алла Пугачева роскошно украсили свой замок к Новому году

Певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий и пародист Максим Галкин, уже позаботились о том, чтобы создать новогоднее настроение на территории собственного дома.

Звездная пара уже украсила замок, точнее, его парадное крыльцо к предстоящему зимнему празднику.

В сторис микроблога Максим Галкин разместил видео, на котором показал детали новогоднего декора.

Дверь замка украшена аркой их подсвечивающихся елочных шариков, по двум сторонам лестницы стоят наряженные елочки. Они тоже переливаются огоньками.

«Посмотрите, какая сказка зимняя. Ну, прелесть. Просто уже Новый год практически», — прокомментировал Максим Галкин.

Дополнил прекрасную новогоднюю картинку начавшийся снег, который придал особенную атмосферу и очарование украшенному замку.

Напомним, ранее Марина Юдашкина показала, как она украшает к Новому году витрины Дома моды Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте Москвы.

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