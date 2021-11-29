«Мы ели перловку с утра!»: Максим Галкин вышел к завтраку с детьми в джемпере с трендовой полоской райе

Шоумен Максим Галкин накануне, в воскресенье, был до позднего вечера занят на съемках. Несмотря на то что домой Максим Галкин вернулся, скорее всего, за полночь, ранним утром он встал, чтобы поприветствовать за завтраком близнецов Гарри и Лизу.

Звездный отец поделился в сториз микроблога видео, которое сделал за утренней трапезой близнецов. Он показал тарелку Гарри, в которой лежали гранола с кусочками шоколада.

«А у нас в детстве не было такой вкусняшки. Мы ели перловку с утра! Ты знаешь, что такое перловка?» — спросил Максим Галкин у сына. «Откуда, я знаю. Все равно же ты говоришь это все», — недовольно сказал Гарри.

Но как позже выяснилось, Гарри все-таки знает, что перловка — это каша, и довольно полезная.

Стоит отметить, что к завтраку с детьми в столовой замка Максим Галкин облачился в модный джемпер с трендовой полоской райе черного, коричневого и персикового оттенков.

Райе — это хорошо заметные долевые полосы одинаковой или различной ширины. При изготовлении райе используются нити контрастных цветов и соответствующего переплетения.

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