Вид на небоскребы, свой бассейн и спортзал: Пинчук с мужем сняли роскошную квартиру в Дубае за триста тысяч рублей в месяц

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян в начале октября вместе с маленьким сыном Давидом провели две недели на отдыхе в Дубае.

Город так понравился паре, что они решили переехать сюда жить, по крайней мере, на ближайшие холодные месяцы.

Ира Пинчук с сыном приезжала в Москву, чтобы доделать кое-какие дела, забрать новую машину из салона, а накануне она вернулась в Дубай. Здесь ее вместе с малышом ждал муж Арай Чобанян, который за это время снял для своей семьи шикарные апартменты.

В сторис микроблога Ира Пинчук показала, в каких условиях они живут в Дубае.

«Кратенький обзорчик нашей квартиры сделаю. Вот такая вот зона. Идем дальше, здесь столик, вот такой вот зал. Балкон. Ой-ей-ей, какой вид!» — комментирует Ира Пинчук за кадром.

С балкона виден залив с яхтами и потрясающей красоты небоскребы. В жилом комплексе, где сняли квартиру Пинчук и Чобанян, есть собственный бассейн и спортзал, в котором жильцы могут заниматься бесплатно.

Аренда такой квартиры обходится экс-участникам «Дома-2» в 280 тысяч рублей в месяц.

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