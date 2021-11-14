Леди Элегантность: Марина Юдашкина в платье-футляре по фигуре предстала на светском вечере

Марина Юдашкина частенько пользуется бьюти-советом Коко Шанель, которая была уверена, что маленькое черное платье уместно всегда.

Именно в таком жена известного российского модельера Валентина Юдашкина появилась на вечеринке по случаю празднования дня рождения Ольги Орловой.

Платье-футляр по фигуре и выше колен Юдашкина примерила с туфлями на шпильке в тон, составив total black look. Шею бизнесвумен украсила тонкой цепочкой с миниатюрным кулоном, также Марина надела часы из серебристого металла.

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