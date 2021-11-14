Как вписать винтаж в современный интерьер
Видео
Как одеться на новогодний корпоратив
Видео

Леди Элегантность: Марина Юдашкина в платье-футляре по фигуре предстала на светском вечере

Жена известного кутюрье появилась на дне рождения Ольги Орловой.

Леди Элегантность: Марина Юдашкина в платье-футляре по фигуре предстала на светском вечере
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: Global look press.

Марина Юдашкина частенько пользуется бьюти-советом Коко Шанель, которая была уверена, что маленькое черное платье уместно всегда.

Именно в таком жена известного российского модельера Валентина Юдашкина появилась на вечеринке по случаю празднования дня рождения Ольги Орловой.

Платье-футляр по фигуре и выше колен Юдашкина примерила с туфлями на шпильке в тон, составив total black look. Шею бизнесвумен украсила тонкой цепочкой с миниатюрным кулоном, также Марина надела часы из серебристого металла.

Марина Юдашкина с подругами. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Марина Юдашкинановости шоу-бизнесаОльга Орлова