Кудрявые ангелочки: Марина Юдашкина показала подросших внуков

Мальчики вышли на прогулку с любимым питомцем.

Жена модельера Валентина Юдашкина – Марина Юдашкина – похвасталась подросшими внуками. Свежую фотографию малышей знаменитость разместила в Stories личного микроблога.

Юдашкина показала, как подросли ее любимые Анатолий и Аркадий. Напомним, мальчики являются сыновьями Галины – единственной дочери Марины и Валентина Юдашкиных. Отец братьев – внук Людмилы Максаковой – Петр Максаков.

Толя и Аркаша обладают роскошной шевелюрой с длинными кудрями. Братья, как отмечают поклонники семьи Юдашкиных, очень похожи между собой.

Недавно мальчики запечатлелись на прогулке с псом. Братья улыбались, поглаживая собаку с молочной шерстью.

Марина Юдашкина осталась в восторге от своих любимых внуков. Поэтому решила поделиться свежей фотографией со своими фолловерами.

Напомним, ранее Марина Юдашкина рассказала о новой победе младшего внука. Аркадий Максаков выиграл золотой кубок на футбольном матче. Малыш позировал для родных с наградой. Аркаша похвастался фирменной формой его команды темно-синего оттенка с розовыми вставками.

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