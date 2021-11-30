Собчак в черном платье на запах с широким поясом предстала на рождественском ужине Dior

Телеведущая провела вечер в компании Елены Летучей, Ляйсан Утяшевой, Яны Рудковской и других гостей мероприятия.

Ксения Собчак давно стала популярной телеведущей. Она строит карьеру также в Интернете. Блондинка не перестает покорять новые пространства. Она даже снимает ролики для «ТикТока».

Однако Ксения не перестает вести разные мероприятия и быть частью светского общества. Примечательно, что она следит за модой и порой демонстрирует трендовые наряды. Так, на светском рауте она отметилась в кожаном костюме.

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А накануне в московском Metropol Hotel состоялся рождественский ужин Dior. Зал, в котором проходило мероприятие, был украшен в новогоднем стиле. Собчак соблюла негласный дресс-код.

Она облачилась в черное платье макси на запах с широким поясом. Лоферы и сумка дополнили ее аутфит. Также на мероприятии появились: Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева, Елена Летучая и другие известные персоны.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что светская львица подчеркнула свою стройность.

«Как вам идет», «Ксения, вашей элегантности можно позавидовать», «Ох, а вы умеете быть стильной», «Какое мероприятие! Все в черном», «Похоже, вы знаете толк в ужинах», «Такие красотки все», «Это круто! Прям изысканный ужин», — прокомментировали пост подписчики.

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