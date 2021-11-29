Изысканно: Ляйсан Утяшева в струящемся черном платье и с вуалью на лице появилась на ужине Dior

Ляйсан Утяшева является бывшей художественной гимнасткой. Она много лет посвятила спорту, а теперь строит карьеру на телевидении. Рядом с ней находится Павел Воля, который во всем поддерживает возлюбленную.

У них подрастают дети Роберт и София. Но на днях пара уехала в Париж без детей. Они отпраздновали годовщину отношений, посетив ресторан с тремя звездами Мишлен.

Но теперь Утяшева вернулась в Москву. Она не перестает наряжаться и демонстрировать женственные образы. Этой осенью телеведущая купила несколько пальто.

А 29 ноября она отправилась на рождественский ужин Dior. Для такого случая Ляйсан выбрала монохромный наряд. Она покружилась у праздничного стола в черном платье в стиле Мэрлин Монро. Образ дополнил ободок с вуалью. Наряд подчеркнул ее талию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Воли. Многие отметили, что она похорошела. «Как вы очаровательны», Наряд просто восхитительный«, «Как вам идет», «Вы все чаще появляетесь на светских раутах», «Очень красивая! Просто фея», «Какая прелесть», «Наряд такой легкий! У вас талия осиная», «Ну как не очуметь от такой красотки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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