«Какое потрясающее видео»: Собчак нашла в архиве неподражаемый дуэт Градского и Долиной

Ксения Собчак поделилась в личном блоге видео фрагмента концерта «Шлягеры уходящего века», который транслировали в 1997 году на канале «Культура». В нем звучит удивительный по своей силе дуэт Александра Градского и Ларисы Долиной.

Выступление прошло в Большом зале консерватории с оркестром под управлением Евгения Светланова, музыканты тогда исполнили «Кабаре», «Нью-Йорк», «Барселона», Be my love, а также Yesterday, который можно услышать в ролике.

«Посмотрите, какое потрясающее видео я нашла. Вчера вспоминали вечером Градского, пересматривали выступления…

Послушайте, какие голоса. Невероятный концерт и фантастически талантливые Долина и Градский (какая потеря для всей страны). И как же горько, что мы сейчас идем совсем в другом направлении, а Долину большинство знает как исполнительницу «Погода в доме»… А ведь она — многократный лауреат национальных музыкальных премий, я уже не говорю о ее джазовых выступлениях и вот таких концертах — это же абсолютно мировой уровень!

Даю задание: обязательно найдите полную версию концерта на YouTube и посмотрите. А потом (как минимум) джаз-выступление Ларисы Александровны. Как там говорится — ваш мир не будет прежним», — написала в Instagram Ксения Собчак.

Отметим, что недавно Лариса Долина получила президентский грант в 29 миллионов рублей на открытие собственной вокальной школы.

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