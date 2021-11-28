В чем встречать Новый год по версии стилиста Ольги Бузовой
Видео
Как опасные львы признали простого человека своим вожаком
Видео

«Пока жива, буду помнить тебя»: 72-летняя Пугачева публично попрощалась с ровесником-Градским

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в больнице.

«Пока жива, буду помнить тебя»: 72-летняя Пугачева публично попрощалась с ровесником-Градским
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/

В ночь на 28 ноября умер Александр Градский, музыканту было 72 года. Российские звезды поспешили выразить его близким соболезнования.

Одним из первых поддержал публично в своем Instagram родных народного артиста Максим Галкин.

«Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Максим Галкин в личном блоге.

Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

А вот жена комика Алла Пугачева, которая, к слову, ровесница Александра Градского, молчала до вечера. И только когда стали сгущаться сумерки, нашла в себе силы, чтобы посвятить безвременно ушедшему слова печали

«Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя», — коротко, но эмоционально насыщенно обратилась Алла Борисовна к композитору.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр ГрадскийАлла ПугачеваГрадскийМаксим ГалкинУмер Александр Градский