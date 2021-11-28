«Пока жива, буду помнить тебя»: 72-летняя Пугачева публично попрощалась с ровесником-Градским

В ночь на 28 ноября умер Александр Градский, музыканту было 72 года. Российские звезды поспешили выразить его близким соболезнования.
Одним из первых поддержал публично в своем Instagram родных народного артиста Максим Галкин.
«Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Максим Галкин в личном блоге.
А вот жена комика Алла Пугачева, которая, к слову, ровесница Александра Градского, молчала до вечера. И только когда стали сгущаться сумерки, нашла в себе силы, чтобы посвятить безвременно ушедшему слова печали
«Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя», — коротко, но эмоционально насыщенно обратилась Алла Борисовна к композитору.
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