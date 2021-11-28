Осталась одна с двумя детьми: что известно о молодой возлюбленной Градского, на которой он так и не женился

Александр Градский трижды был в браке официально, а вот мать своих младших сыновей в ЗАГС не повел.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября, оставив свою молодую жену Марину Коташенко одну с двумя сыновьями. Как рассказал Teleprogramma.pro адвокат Юрий Шель, если на нее не оформлено наследство, претендовать на имущество она может только в суде.

«Марине нужно доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Александром Борисовичем. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы все сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья», — пояснил Юрий Шель.

В 2014-м году Марина родила Александру Градскому сына Сашу, еще через 4 года у них появился наследник Иван. Вместе они прожили 18 лет.

Когда пара познакомилась, Марина работала моделью, окончила ГИТИС, снималась в сериалах, позже получила высшее юридическое образование. Но ради семьи и гражданского мужа она стала вести тихий образ жизни домохозяйки, полностью сосредоточившись на семье.

У Градского было несколько квартир в престижных районах Москвы, но жить с Коташенко и мальчиками он предпочитал в подмосковном поселке Новоглаголево, где у него также был в собственности большой дом. Как сообщал сайт КП, коттедж обслуживают наемные работники, а с детьми Марине помогает няня.

Старшего сына гражданская жена Александра Градского видела в будущем музыкантом, она считала, что ребенок унаследовал талант своего отца.

Официально у Александра Градского было три жены. В первый раз певец женился в 17 лет, на студентке Наталье Смирновой. Второй супругой стала актриса Анастасия Вертинская. Затем Александр Борисович отвел в ЗАГС 18-летнюю Ольгу Фартышеву, студентку Щукинского училища. В этом браке, продолжавшемся 25 лет, выросли двое детей — Даниил и Мария.

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