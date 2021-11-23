Цена вопроса — 29 миллионов рублей: на что Лариса Долина потратит президентский грант

Народная артистка призналась, что ей впервые так повезло.

Лариса Долина получила президентский грант суммой 29 миллионов рублей на создание собственной вокальной школы.

«Это случилось несколько дней назад. Я не ожидала, что это утвердят вообще. В этом смысле у меня никогда и ничего не получалось, я всю жизнь прошу и ничего не получаю», — рассказала Лариса Долина на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

По словам народной артистки, ей помогла ее поклонница, «очень умная женщина», которая сама предложила ей помощь в подаче документов в фонд.

«Я не верила, потому что мне никогда ничего не давали. И тут вдруг она мне звонит и поздравляет», — сказала певица.

Вокальная школа откроется в Москве, в настоящий момент артистка подыскивает для нее помещение. Лариса Долина убеждена, что музыканты обязательно должны иметь профессиональное образование.

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