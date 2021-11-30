«Полтора часа сидел на полу, а ее голова лежала на моей ноге»: как Градский спас от смерти Пугачеву

Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что в свое время музыкант Александр Градский спас от смерти певицу Аллу Пугачеву. В одном из давних интервью мэтр рассказывал об этом.

«Ей было когда-то очень плохо. Мы сидели, была большая пьянка. Ей стало нехорошо. Она не могла двинуть рукой и ногой. Полтора часа я сидел на полу, а ее голова лежала на моей ноге. Полтора часа не могла приехать скорая». Александр Градский

Как отмечал Градский, им никто в больнице не поверил, что Пугачева может уйти из жизни. «Все говорили: «Да ладно!» Они думали, что это прикол», — рассказывал Александр Градский.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. На момент смерти ему было 72 года.

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