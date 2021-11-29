Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище

Александр Градский был автором песен, поэтом и композитором. С ним мечтали поработать многие артисты. В этом году он снова участвовал в шоу «Голос» в качестве наставника.

Но некоторое время назад его здоровье пошатнулось. Он перенес коронавирус, а в конце ноября попал в больницу. 28 ноября Александр Борисович умер. Причиной смерти называют инфаркт головного мозга.

Для его многочисленных друзей и поклонников это стало большой утратой. Дима Билан, Алла Пугачева и другие артисты оплакивают композитора. Стало известно, что похоронен Градский будут на Ваганьковском кладбище. Церемония прощания пройдет 1 декабря, об этом пишет сайт театра «Градский Холл». Мероприятие пройдет в частном формате.

Ранее стало известно, что родные принимали участие в выборе места для захоронения. Отмечалось, что сам Александр Борисович говорил при жизни, что хотел бы покоиться рядом со своими родителями, которые похоронены на Кузьминском кладбище.

Напомним, что у Градского было три жены. Последние годы он жил с Мариной Коташенко, которая подарила ему двух сыновей. Александр и Марина жили вместе, но так и не сыграли свадьбу. Но теперь ходят слухи, что они тайно расписались за месяц до смерти композитора.

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