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«Мне было хорошо с ней»: что Александр Градский говорил о второй жене — Анастасии Вертинской

Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» поделился архивной записью 1992 года.

«Мне было хорошо с ней»: что Александр Градский говорил о второй жене — Анастасии Вертинской
Анастасия Вертинская. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» показал архивную запись 1992 года. На ней музыкант Александр Градский рассказывал о жизни со своей второй женой актрисой Анастасией Вертинской.

Александр Градский и Анастасия Вертинская
Александр Градский и Анастасия Вертинская. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«Мою вторую жену звали Настя. Она была профессиональной артисткой. И остается ею. Фамилия у нее Вертинская. Я не думаю, что это будет кому-то интересно сейчас».

Александр Градский

Как отмечал Градский, ему с ней было очень неплохо.

«Я не знаю, было ли неплохо Насте. Но мне было хорошо с ней. У меня сохранились самые хорошие воспоминания», — говорил Александр Градский.

Напомним, что Александр Градский и Анастасия Вертинская были в браке с 1976 по 1980 год. Причем расстались они уже в 1978 году.

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