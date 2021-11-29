«Был очень прагматичен»: оставил ли Градский своих внебрачных детей без наследства

Умерший в ночь на 28 ноября Александр Градский из-за инфаркта головного мозга так и не женился на Марине Коташенко. Актриса и модель была младше своего возлюбленного на 35 лет, но у музыканта не было ни тени сомнения, что она живет с ним по любви.

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Тем не менее, даже после рождения двух сыновей и 18 лет совместного сосуществования под одной крышей он так и не повел свою даму сердца в ЗАГС. Естественно, после смерти мэтра, который был вполне состоятельным человеком, возникает резонный вопрос: а на что теперь вдова может претендовать? Ведь согласно букве закона, она даже не вдова, а всего лишь бывшая сожительница.

Как рассказал Teleprogramma.pro адвокат Юрий Шель, если на Марину Коташенко не оформлено наследство, претендовать на имущество она может только в суде, доказывая там документально, что они вели совместное хозяйство.

Однако актриса и модель Анна Калашникова поведала Teleprogramma.pro, что дело о разделении наследия Александра Градского может разрешиться более мирным путем.

«Он был человеком умным, очень мудрым и в этих вещах был очень прагматичен. Есть информация, что он составил завещание, где все распределил между своими родственниками. И, конечно же, своих детей маленьких он точно не оставит без всего. Я в этом больше чем уверена. Но в завещание могли вноситься какие-то правки, еще что-то… Но я очень надеюсь, что все будет нормально», — сказала Анна Калашникова Teleprogramma.pro.

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