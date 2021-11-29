Советовала Хромченко: Михалкова вслед за Нетребко облачилась в дутый платок – хит этого сезона

О тренде на этот головной убор ранее говорили на шоу «Модный приговор».

Надежда Михалкова отметилась с детьми Ниной и Иваном на открытии катка у ГУМа. Актриса примерила белоснежную меховую куртку-рубашку оттенка экрю и трендовый дутый платок с цветочным принтом.

Эти головные уборы стали хитом сезона, они отлично подходят и к шубам, и к курткам, и к пуховикам. Хорошо согревают и выглядят стильно. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Ведущая советовала забыть про стереотипные ассоциации со стилем российских бабушек и насладиться новым трендом.

К слову, ранее в модном дутом платке появлялась на публике Анна Нетребко, которая слывет настоящей фэшн-дивой в свете.

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