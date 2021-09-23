В стиле «бабушка на лавочке»: Нетребко в алом стеганом пуховике на осень по модному повязала дутый платок

Анна Нетребко вместе с мужем, азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, путешествует по России. Оперная дива приехала в Нижний Новгород и сразу отправилась на экскурсию. При этом знаменитость похвасталась супермодным аутфитом на осень. К стильному дутому пуховику артистка подобрала очки в узкой оправе. Изюминкой образа стал стеганый пуховик. Кроме того, певица примерила слаксы и кроссовки с белой подошвой.

Нетребко повязала платок в стиле «бабушка на лавочке». Ранее этот модный прием использовали Екатерина Стриженова и Эмма Малинина. Отметим, что Анна слывет первой модницей. Она то и дело меняет наряды, стараясь задавать модные тренды. Ее вкусом и утонченностью восхищался даже историк моды Александр Васильев.

«Здравствуй, Нижний Новгород! Ты красив, как и 500 лет назад!» — подписала свежие кадры оперная дива.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.