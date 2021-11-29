«Волшебный вечер!»: представители трех поколений Михалковых отметились на катке у ГУМА

На Красной площади появилась Татьяна Михалкова, ее дочь и внуки.

Татьяна Михалкова в компании младшей дочери Надежды, а также внуков Нины и Ивана посетила ледовый каток у ГУМа.

Своими впечатлениями жена кинорежиссера Никиты Михалкова поделилась в личном блоге. «Волшебный вечер!» — назвала она свой визит к этому людному месту.

Как рассказала Татьяна Михалкова, ходить на этот каток стало доброй традицией для нее и ее близких. Теперь вместе с ней сюда стали приходить дети и внуки.

«Огни, выступление Навки, масса друзей, угощения, потрясающая атмосфера праздника, радости, приближение Нового года и Рождества!» — написала в Instagram Татьяна Евгеньевна.

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