Вопреки последней воле? Стало известно, где будет похоронен Александр Градский

По некоторым данным, музыкант хотел покоиться рядом со своими родителями, но близкие Александра Градского распорядились по-другому.

Стало известно, на каком кладбище столицы будет похоронен известный музыкант, народный артист России и наставник шоу «Голос» Александр Градский.

Родные покойного Александра Градского распорядились, чтобы его тело было предано земле на Ваганьковском кладбище столицы.

Информацию об этом сообщил инсайдер в сфере культуры, который в курсе пожеланий родных покойного Александра Градского.

«Александра Борисовича похоронят на Ваганьковском кладбище», — цитирует ТАСС своего анонимного собеседника.

Отметим, ранее сообщалось, что Александр Градский при жизни не раз высказывался о том, что хотел бы покоиться рядом со своими родителями, которые похоронены на Кузьминском кладбище.

Вероятно, это может означать, что семья Градского не видит для себя возможным исполнить его волю. Но не исключено, что могли измениться обстоятельства.

Напомним, народный артист России, 72-летний Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. Прощание с ним состоится 1 декабря в театре «Градский холл».

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