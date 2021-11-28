«Есть только одно, с чем невозможно смириться»: Александр Градский боялся умереть

Александр Градский умер 28 ноября. По предварительным данным причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Накануне он был госпитализирован в одну из столичных клиник, но болезнь оказалась сильнее. Известно, что в начале осени Градский перенес коронавирус, после которого ему нужен был хороший отдых и покой.

В одном из последних интервью артист признался, что боится смерти.

«Да, боюсь. Объясню почему. Я так привык к тому, что не существует проблем, с которыми нельзя справиться. Или, по крайней мере, пригнуть ситуацию так, чтобы она не нарушила моего пути и не давала большого негатива. И есть только одно, с чем невозможно смириться и справиться. Это смерть твоя собственная, смерть близких и вообще смерть, как таковая. На вопрос о смысле жизни ответ я придумал лет восемь назад. Смысл жизни – в постоянном поиске этого смысла, а если этого поиска не происходит и никакая энергия не выделяется, считай, ты просто помер. Если ты ищешь смысл жизни, никогда его не находя, то выделяешь при этом некую человеческую энергию, которая может кому-то пригодиться», — сказал Градский «Комсомольской правде».

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Добавим, последние несколько дней жизни Александр Градский едва передвигался по собственной квартире, но отказывался ехать в больницу.

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