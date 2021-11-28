«Тяжело расставаться»: Дима Билан убит горем из-за смерти Александра Градского

Певец недавно узнал о кончине коллеги, но подозревал что-то неладное. Отсюда и странное поведение победителя «Евровидения-2008».

Исполнитель Дима Билан опубликовал в личном микроблоге совместный снимок с Александром Градским. Таким способом знаменитость почтил память близкого коллеги и своего примера для подражания.

Напомним, незадолго до смерти Дима Билан вел себя странно. На концерте в Казахстане артист вышел в нетрезвом состоянии. Позже певец жаловался на работу, нехватку внимания и проблемы со здоровьем.

Также Билан успел упомянуть, что переживает за здоровье Александра Градского.

Когда Дима Билан узнал, что Александра Градского не стало, артист замер. Исполнитель понял, почему ему так тяжело было прошлым вечером.

«Узнал только полчаса назад… В лучший мир, Александр Борисович, мы, я вас люблю… Столько всего было, и моя мама говорила: «Не ругайся с ним!». Но он гениальный – он абсолют и редкий человек», – отметил Билан.

«Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался… Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом», – резюмировал Билан.

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