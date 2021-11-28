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«Тяжело расставаться»: Дима Билан убит горем из-за смерти Александра Градского

Певец недавно узнал о кончине коллеги, но подозревал что-то неладное. Отсюда и странное поведение победителя «Евровидения-2008».

«Тяжело расставаться»: Дима Билан убит горем из-за смерти Александра Градского
Дима Билан. Фото: Instagram.com/bilanofficial

Исполнитель Дима Билан опубликовал в личном микроблоге совместный снимок с Александром Градским. Таким способом знаменитость почтил память близкого коллеги и своего примера для подражания.

Напомним, незадолго до смерти Дима Билан вел себя странно. На концерте в Казахстане артист вышел в нетрезвом состоянии. Позже певец жаловался на работу, нехватку внимания и проблемы со здоровьем.

Также Билан успел упомянуть, что переживает за здоровье Александра Градского.

Дима Билан. Фото: Instagram.com/bilanofficial
Дима Билан с Александром Градским. Фото: Instagram.com/bilanofficial

Когда Дима Билан узнал, что Александра Градского не стало, артист замер. Исполнитель понял, почему ему так тяжело было прошлым вечером.

«Узнал только полчаса назад… В лучший мир, Александр Борисович, мы, я вас люблю… Столько всего было, и моя мама говорила: «Не ругайся с ним!». Но он гениальный – он абсолют и редкий человек», – отметил Билан.

«Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался… Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом», – резюмировал Билан.

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