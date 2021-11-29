Бокалы Baccarat, сумка Louis Vuitton: Боня похвасталась роскошными подарками на 42-летие

Бывшая участница «Дома-2» на днях отметила свой день рождения. Теперь она разбирает подарки.

Виктория Боня является блогером и телеведущей. Она также часто участвует в фотосессиях. Но славу ей принес проект «Дом-2», где она участвовала с Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой.

Теперь Боня живет в Монако, в квартире с видом на побережье. Она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Звезда успевает посещает светские рауты и заниматься своим бизнесом.

А на днях Боня устроила праздник в честь своего дня рождения. Вечеринку она перенесла на весну, а вот застолье устроила для родных и близких. Светская львица много танцевала и веселилась с мамой.

А на следующий день она показала квартиру, уставленную цветами. Ее даже пригласили на чемпионат мира по футболу. Виктория не удержалась и решила похвастаться своими подарками.

Из коробки она достала хрустальные бокалы Baccarat, а также посуду.

«Это просто мечта! Посуда Baccarat — мечта. Смотрите, какая красота! Просто нереально! Спасибо большое! Мне очень нравится. Смотрите, какая ваза шикарная! Просто невероятная обалденная. Такая широкая, что в нее можно поставить большие цветы», — похвасталась она.

А в очередной коробке оказалась сумка в виде полумесяца Louis Vuitton. Боня призналась, что мечтала о ней давно и осталась очень довольна. Также ей подарили цветной клатч прямоугольной формы с платком. Напоследок она примерила новые украшения. Ей подарили цепочку на руку с подвеской и крупный золотой браслет с зеленым камнем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.