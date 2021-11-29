«Самые красивые люди»: Рудковская в струящемся платье в пол пришла на рождественский ужин Dior

Яна Рудковская уже много лет продюсирует Диму Билана. Под ее крылом находятся и другие артисты, такие как Юлиана Караулова. При этом светская львица всегда находит время на светские рауты.

Она является настоящей модницей, поэтому регулярно пополняет гардероб люксовыми нарядами. Недавно блондинка в пышном платье оказалась на балу, а также выбрала объемное платье для премии.

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Для Яны образ является важной деталью, поэтому к каждому мероприятию она подбирает себе лук. На этот раз она отправилась на светский ужин в струящемся платье в пол с эффектом мерцания. Наряд имел акцент на талии.

К образу она подобрала миниатюрную сумочку с золотым переливом. Рудковская запечатлелась у праздничного стола, который был сервирован с использованием хрусталя. Наряд визуально сделал ее еще стройнее.

«Рождественский ужин Dior открывает праздничный сезон! Красота, ароматы и самые красивые люди Москвы», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Евгения Плющенко. Многие адресовали ей комплименты. «Яночка, вы идеально вписываетесь в изысканность этой атмосферы!», «Вы все время красивые платья показываете», «Очень красивое платье, очень красивая вы», «У вас потрясающая фигура», «Какой эффектный образ», «Когда вы одеваетесь скромнее, то и выглядите дороже», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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