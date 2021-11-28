«Чувствовал и прощался»: Дима Билан рассказал о последних съемках «Голоса» с Александром Градским

Певец Дима Билан вспомнил, о чем он говорил с ныне покойным Александром Градским за десять дней до его смерти.

Поклонники, близкие, коллеги и друзья известного музыканта Александра Градского в это воскресенье, 28 ноября» вспоминают о том, личностью какого масштаба он был.

Популярный певец Дима Билан, коллега Александра Градского по шоу «Голос», рассказал о последних с ним съемках программ проекта, которые только предстоит увидеть телезрителям.

По признанию Димы Билана, он словно предчувствовал смерть Александра Борисовича и в тот день прощался с ним.

«На последних съемках, буквально десять дней назад, Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились. Мне тогда было лет 16-17 лет, и он вспоминал меня, юного. Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался. Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом!» — написал Дима Билан в микроблоге.

Напомним, известный музыкант и наставник шоу «Голос» Первого канала, 72-летний Александр Градский, умер в ночь на 28 ноября.

Пару дней назад он был госпитализирован с инсультом в одну из столичных клиник, в реанимации которой скончался.

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