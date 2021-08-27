«Ты наша радость!»: жена Никиты Михалкова разместила снимок внучки, нежно обнимающей деда

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram поздравила с девятнадцатилетием свою внучку Наталью, с которой она в последнее время много путешествует по миру. Кроме того, она разместила серию снимков Натальи, которые были сделаны в разные периоды ее жизни. Одна фотография особенно выделяется на общем фоне. На ней Наталья Михалкова обнимает своего знаменитого деда-режиссера.

«Наташенька, поздравляем с днем рождения! Ты наша радость! С тобой путешествовать очень легко. Тебя любит вся наша большая семья!» Татьяна Михалкова

«Поздравляем вашу внучку с днем рождения», «Пусть сбудутся все Наташины мечты», «Счастья, здоровья и удачи ей в этой жизни», «Наташа выросла невероятной красоткой. Пусть удача идет рядом с ней по жизни», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Михалкова — дочь актера и режиссера Артема Михалкова. У девушки есть родной братик Александр. Он появился на свет в прошлом году.

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