«Для многих творческий и гражданский ориентир»: жена Михалкова поздравила его с днем рождения

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram тепло и нежно поздравила любимого мужчину с 76-м днем рождения. Татьяна Михалкова разместила серию фотографий режиссера с родственниками.

«Любимый, с Днем рождения! У тебя есть все самое главное. Для многих ты творческий и гражданский ориентир. Твори! Ждем твоих фильмов! Ну, и здоровья!» Татьяна Михалкова

«Здоровья и долгих лет жизни», «Воспитаны вашими фильмами и это навсегда. Пусть все будет хорошо у вас и ваших родных», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Никита Михалков с женой вместе с 1973 года. Первой супругой режиссера была актриса Анастасия Вертинская.

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