В театре: Татьяна Михалкова предстала с мужем в одинаковых бейсболках на премьере

Никита Сергеевич поставил спектакль и сам сыграл в нем.

В Большом театре состоялась премьера, которую зрители ожидали целый год. В 2020-м здесь публика должна была встречать спектакль Никиты Михалкова «12» по одноименному фильму, однако из-за ограничений по коронавирусу представление решено было перенести.

Никита Сергеевич выступил в постановке не только в качестве режиссера, он исполнил роль одного из присяжных.

«Этот драматический спектакль впервые был показан на сцене Большого театра, несмотря на то, что там специфический зал, рассчитанный на музыкальные произведения. Никита — человек рискованный и сумел это победить!» — написала об этом событии в личном блоге жена режиссера Татьяна Михалкова.

Она также обнародовала фотографии, которые были сделаны во время премьеры. В кадре верная спутница народного артиста и сам герой торжества светятся от счастья, позируя перед камерой в одинаковых бейсболках с числом 12.

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