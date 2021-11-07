«У женщины должны быть такие»: Куркова после советов Хромченко отметилась в джинсах – хите этой осени

Эвелина Хромченко рекомендовала брюки из денима на шоу «Модный приговор».

Равшана Куркова в настоящий момент пребывает в Санкт-Петербурге, несмотря на ограничения, она нашла чем заняться в Северной столице.

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Актриса побывала в «доме-кольце» на Фонтанке, где жили родители Александра Пушкина, изучила мозаичный дворик на улице Петра Чайковского и отметилась в магазине купцов Елисеевых.

Звезда для длительного пребывания на свежем воздухе хорошенько утеплилась, примерив куртку с принтом «тай-дай» и толстым джемпером, а также джинсы-трубы с кроссовками.

Отметим, что эти брюки из денима рекомендовала к покупке Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Они сейчас очень актуальны, кроме того, подходят дамам всех типов фигур.

«У женщины должны быть вот такие джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — считает Эвелина Хромченко.

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