«Взяли и пристрочили!»: как из простых майки и рубахи в клетку сделать дизайнерский топ, показал Рогов

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» признался, что очень любит дизайнерские вещи, которые представляют собой интересные комбинации и сочетания разных вещей в одном экземпляре. Одну из таких моделей он подобрал для участницы фэшн-преображения Ани в своей программе.

Это был комбитоп, который состоял из черной майки и как будто наброшенной сверху клетчатой рубахи, которая упала с одного плеча и повисла. Топ выглядел кокетливо, необычно, привлекал внимание.

«Я обожаю деконструкцию, неожиданные дизайнерские решения. С такой рубашкой можно собрать нарядный образ в стиле гранж. Я бы купил к ней короткую черную юбку, праздничную, чтобы стразы на ней блестели и праздничную сумочку. Также в этой рубашке Аня может принимать участие в онлайн-конференциях», — сказал Рогов.

Цена в 23900 рублей (и это в бюджетном магазине) за комбитоп не сильно порадовала Александра, хотя рубаху он купил. Но зрительницам он дал ценный совет.

«Вы можете такой сделать сами! Купили маечку без рукавов, взяли рубашку – и пристрочили!» — прокомментировал Александр Рогов.

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