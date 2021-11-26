«Вещь вне времени»: какую теплую куртку посоветовал на зиму Александр Рогов

Она периодически возвращается в моду и никогда не выходит из трендов окончательно.

Александр Рогов этой осенью и зимой на авторском YouTube-шоу Rogov live рекомендовал куртку — хит этого сезона. Речь идет об авиаторе, которая имеет меховой воротник и часто шьется из овчины, отчего не только имеет стильный вид, но и очень теплая.

«Авиатор — очень классная куртка! И если у вас есть возможность куртку-авиатор приобрести, обязательно это сделайте. Это вещь вне времени, а в этом сезоне особенно громкая единица как мужского, так и женского гардероба», — сказал Рогов.

К слову, Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала тоже советовала для этой осени и зимы куртку-авиатор.

По мнению стилиста, это хорошая альтернатива косухам, которые уже поднадоели некоторым модницам. В авиаторе женщины выглядят уверенными и сильными.

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